Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно, повышенной температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение, организована медицинская поддержка.

Все случаи выявлены в результате активных санитарно-эпидемиологических мероприятий. Первые два из них подтверждены по итогам обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных районов. Кроме того, была проведена изоляция не только пациентов с подтвержденным носительством вируса, но и контактов первого уровня, с которыми они наиболее тесно общались. Лабораторно подтвержденные случаи относятся к контактам первого уровня, которые сейчас изолированы. По-прежнему речь идет о двух городах - Минск (четыре случая) и Витебск (два).

На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными, то есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда произошло инфицирование, но человек не чувствует себя больным. Также во время инкубационного периода есть время, когда начинается выделение вируса в окружающую среду. Это происходит не сразу, минимум на четвертый день после контакта. К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали.

Сегодня все специалисты мира ожидают опубликования клинического протокола по ведению и лечению пациентов с носительством коронавируса. В понедельник состоялась Интернет-конференция с руководством Европейского бюро ВОЗ, в которой принял участие министр здравоохранения Беларуси. Во вторник на уровне экспертов прошла видео-конференц-связь с китайскими коллегами, обсуждались наиболее оптимальные подходы к наблюдению за такими пациентами и их лечению в случае появления клинических симптомов. Большинство китайских коллег считает, что легкие случаи специфического лечения не требуют, абсолютное большинство пациентов восстанавливается без каких-либо последствий для организма.

Что касается коронавирусной инфекции, в этом плане наиболее уязвимы пожилые люди, а также страдающие сахарным диабетом, излишней массой тела, что может усугубить течение инфекционного процесса. На период подъема респираторных заболеваний людям с признаками болезни не следует посещать своих пожилых родственников. Стоит воздержаться от посещения домов престарелых, центров социальной поддержки инвалидов.