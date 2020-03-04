В 2020 году объявлен очередной, двадцать второй конкурс на соискание Премии правительства Беларуси за достижения в области качества (далее – Премия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, премия присуждается на конкурсной основе юридическим лицам независимо от форм собственности за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально-ответственное ведение бизнеса.

Конкурс проводится по модели, соответствующей критериям Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и модели делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). Это позволяет предприятиям-участникам строить свой подход в области менеджмента качества на принципах, применяемых их зарубежными партнерами.

Премия присуждается организациям с численностью работающих до 250 человек, от 250 до 1500 человек и свыше 1500 человек.

Она также присуждается по пяти направлениям деятельности: производство непродовольственной продукции бытового назначения; производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции; производство продукции производственно-технического назначения (кроме вооружения и военной техники); оказание услуг и выполнение работ; выполнение работ и оказание услуг в области строительства.

Определение победителей конкурса осуществляется в два этапа: по результатам проверки представленных материалов и путем проведения экспертизы на местах с применением оценки в баллах. Причем ко второму этапу конкурса (к экспертизе на местах) допускаются организации, набравшие в результате экспертной оценки материалов не менее 250 баллов.

Для подтверждения звания лауреата конкурса организациям необходимо продемонстрировать: улучшение деятельности по сравнению с результатами, достигнутыми при предыдущем участии в конкурсе; участие в аналогичных конкурсах в области качества в СНГ и Европе; меры по пропагандированию достижений в области качества и эффективного менеджмента и распространению передового опыта.

В 2020 году организации – лауреаты Премии 2017 года имеют право подтвердить звание лауреата.

Решение об определении лауреатов и дипломантов Премии, а также организаций, удостоенных специальных наград конкурса (в номинациях «Лидерство», «Совершенство менеджмента», «Социальная ответственность») принимается Советом министров.

Для организаций малого и среднего бизнеса, набравших наибольшее количество баллов среди организаций с численностью до 250 человек и не ставших лауреатами и дипломантами, предусмотрена дополнительная специальная награда «Стремление к совершенству».

Победители (лауреаты, дипломанты, а также организации, удостоенные специальных наград) награждаются на специальной торжественной церемонии. Лауреатам вручаются диплом и символ Премии, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы Премии при маркировке продукции и на ее упаковке, в рекламных целях и документации.

Сведения о победителях конкурса размещаются на сайте Госстандарта (www.gosstandart.gov.by), а также включаются в ежегодно издаваемый каталог, который рассылается в представительства Республики Беларусь за рубежом.

Заявки и материалы для участия в конкурсе на соискание Премии представляются до 1 июля 2020 года в секретариат комиссии, сформированный при Государственном комитете по стандартизации (Госстандарт).

Необходимые консультации можно получить в научно-производственном республиканском унитарном предприятии «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС): 220053, Минск, ул. Новаторская, 2а, к. 303; тел. (+375-17) 269-69-54.