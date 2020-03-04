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ЭКОНОМИКА РБ


АВТОВОКЗАЛ «ВОСТОЧНЫЙ» В МИНСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ 20 МАРТА
17:43 04.03.2020

Автовокзал «Восточный» в Минске планируется открыть 20 марта. Об этом сообщает ГП «Столичный транспорт и связь».

«В настоящее время в Минске функционирует один автовокзал – «Центральный», мощности которого не могут обеспечить в полном объеме предоставление площадок для отправления и отстоя автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, в том числе в нерегулярном сообщении. В связи с чем возникла необходимость открытия еще одного крупного пассажирского терминала. Таким образом, принято решение возобновить работу автовокзала «Восточный». Открытие данного пассажирского терминала предварительно планируется на 20 марта 2020 года», - говорится в сообщении предприятия.

Согласно информации, первоначально планируется задействовать около 30% пассажирского терминала – первый этаж. Здесь предусмотрен зал ожидания (вместимостью 80 мест для сидения пассажиров), камеры хранения, 3 кассы продажи проездных документов, объект общественного питания, туалет, перрон для посадки и высадки пассажиров, площадка для стоянки транспортных средств. Таким образом, автовокзал «Восточный» обеспечит в первую очередь безопасность и высокого уровня качество обслуживания пассажиров.

Билеты можно будет купить как непосредственно на самом пассажирском терминале, так и через интернет – вокзал будет подключен к единой системе продажи билетов. Приобрести билеты можно будет в день открытия вокзала.

В первую очередь автовокзал «Восточный» будет предназначен для выполнения междугородных и международных пассажирских перевозок как в регулярном, так и в нерегулярном сообщениях. В настоящее время активно прорабатывается вопрос организации междугородных маршрутов Могилевского, Гомельского и Слуцкого направлений с данного пассажирского терминала. Место расположения автовокзал «Восточный» (в непосредственной близости к а/д М-4 и Р-23) позволит сократить время выполнения рейсов по маршрутам указанных направлений.

Вместе с тем сегодня в районе автовокзала «Восточный» проходят трассы 19 городских маршрутов с суммарной интенсивностью менее 1 минуты. Обеспечены беспересадочные связи с ближайшими районами города (Ангарская, Чижовка, Серебрянка, Лошица, Курасовщина, Уручье) и ЖД вокзалом. Суммарная интенсивность движения транспорта 5 городских маршрутов в направлении ЖД вокзала в часы-пик – 3 минуты, в другое время – 7 минут.

По мере загрузки автовокзала «Восточный» будут вноситься изменения в существующую маршрутную сеть городских и пригородных автобусных маршрутов.
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