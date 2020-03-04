Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в феврале 2020 года представило сельскохозяйственную технику собственного производства на 3 специализированных выставках, проводимых в регионах Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, экспозиции с техникой производства ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», организованные совместно с ООО «ТД «Бобруйскагромаш» (Москва), являющегося эксклюзивным представителем белорусского завода на территории Российской Федерации, были представлены на выставках «Татагроэкспо» (Казань), «Волгоградский АгроФорум» и «Интерагромаш» (Ростов-на-Дону).

Российским потребителям были представлены как хорошо известные машины, так и новинки в производственной программе предприятия. Так, на выставке в Волгограде местные аграрии могли ознакомиться и приобрести серийно выпускаемые пресс-подборщик ПРФ-110, распределитель минеральных удобрений РУ-3000 и тракторный полуприцеп ПСТ-12 с приспособлением для выгрузки зерна. В Казани экспонировалась новинка 2019 года – измельчитель-упаковщик влажного зерна ИУВЗ-20М; а в Ростове-на-Дону – пресс-подборщик ПРФ-145, машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11 и полуприцеп ПСТ-12.

Уже первые дни выставочных мероприятий показали заинтересованность российских потребителей в технике «Бобруйскагромаша», которая вылилась в заключенные контракты на поставку сельхозмашин в адрес потребителей в Поволжском и Южном федеральных округах.

Интерес вызвала в том числе и новинка в производственной программе завода – измельчитель-упаковщик зерна ИУВЗ-20М. Одно из крупнейших в Татарстане сельхозпредприятий заинтересовалось его приобретением для замены отработавшего свой ресурс западноевропейского аналога.

В марте ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и ООО «ТД «Бобруйскагромаш» планирует принять участие как минимум в 2 выставках: «Агроуниверсал» в Ставрополе и «Агрокомплекс» в Уфе. На выставке в Ставрополе будут представлены пресс-подборщик ПРФ-145 и машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-6, а в Уфе башкирские аграрии смогут в живую ознакомиться с измельчителем-упаковщиком зерна ИУВЗ-20М и кормораздатчиком РСК-12.

: ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» – ведущее белорусское предприятие по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной техники. С 2012 года ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» - головное предприятие холдинга «Бобруйскагромаш». Техника производства предприятий холдинга экспортируются более чем в 50 стран мира. Предприятия холдинга выпускают более 100 наименований машин и оборудования для сельского хозяйства.