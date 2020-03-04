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ЭКОНОМИКА РБ
КОРОНАВИРУС ВЛИЯЕТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ СПРОС В БЕЛАРУСИ
16:25 04.03.2020
Как только появляется новость о вспышке вируса в очередной стране или городе, пользователи все реже ищут и покупают туда авиабилеты.
По данным туристического сервиса Aviasales.by, количество поисковых запросов и покупок авиабилетов сокращается минимум на 10%. И это снижение связано в первую очередь с боязнью путешественников заразиться коронавирусом.
Более того, аналитики опросили десять тысяч своих пользователей в социальных сетях и выяснили, что каждый пятый турист на фоне новостей либо отложил свой отпуск на неопределенный срок, либо поменял планы и купил билеты в страну, где пока не зафиксировано заражение.
За последний месяц спрос на авиабилеты у белорусов снизился на 16%. В то же время спрос на авиабилеты в Беларусь из других стран также снизился на 4%.
Безусловно, максимальное снижение интереса аналитики зафиксировали к Китаю, куда за последние пару месяцев снизилось количество поисковых запросов в два раза, а количество купленных авиабилетов — в 2,5 раза.
За последнюю неделю спрос на билеты из Беларуси в Италию снизился на 41%, а в списке популярных направлений Италия спустилась на 10 строк.
Похожую тенденцию специалисты заметили и с Ираном: путешественники проверяют цены и приобретают билеты в Тегеран в полтора раза реже, чем до новостей о вирусе.
Кроме того, в феврале упал спрос и на перелеты в Южную Корею: искать билеты стали на треть реже, а покупать — в полтора раза меньше.
Отдел поддержки пользователей сообщает, что за февраль запросы на обмен и возврат билетов повысились на 28% по сравнению с предыдущим месяцем. Но напрямую связывать это с коронавирусом можно лишь по косвенным признакам.
Aviasales – крупнейший метапоисковик авиабилетов, работающий в странах СНГ, Восточной Европы и Африки. В 2007 году он появился в виде личного блога основателя компании Константина Калинова. Сегодня это высокотехнологичный сервис, которым пользуются 15 миллионов человек ежемесячно.
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