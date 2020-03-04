|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «А1» НАЧАЛА ПРОДАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»
16:03 04.03.2020
Компания «А1» начала продажи оборудования для «интернета вещей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, разработчики IoT-решений для бизнеса и конечных пользователей теперь могут приобрести специальные NB-IoT-модули для построения своей «умной» сети и подключиться на специальный тариф «Телеметрия NBIOT» на выгодных условиях.
NB-IoT – передовой стандарт мобильной связи для обмена данными между цифровыми устройствами. Сеть NB-IoT от А1 сегодня доступна во всех областных и крупных региональных городах Беларуси, позволяя получать данные от широкого спектра автономных устройств: различных датчиков, счетчиков, систем «умного дома» и других. Эту технологию уже используют предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, логистические компании, а также инновационные компании, развивающие концепцию «умного города».
А1 предлагает юридическим лицам, занимающимся разработкой устройств для IoT-систем, приобрести модули, необходимые для их подключения к сети NB-IoT Quectel BC68JA-02-STD. Модуль отличается компактностью размеров, сверхнизким энергопотреблением и широким диапазоном рабочих температур, что делает его лучшим выбором для разнообразных IoT-решений.
Кроме NB-IoT-модуля в продажу поступает и отладочная плата Quectel BC68JATEB, предназначенная для тестирования работы снабженных модулями устройств. И модуль, и отладочная плата произведены компанией Quectel Wireless Solutions, одним из крупнейших мировых поставщиков модулей сотовой связи и навигации.
Для покупателей модуля Quectel BC68JA-02-STD компания А1 предлагает специальные условия: они получат бесплатный SIM-чип вместо стандартной SIM-карты, а также месяц бесплатного пользования тарифом «Телеметрия NBIOT». Он обеспечивает обмен данными в NB-IoT-сети, позволяя подключить к одной базовой станции до 50 тыс. устройств (в том числе в таких сложных с точки зрения проникновения сигнала местах, как подземные парковки, цокольные этажи, колодцы и т.д.).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2020
Курсы в банках
на 04.03.2020
Конвертация в банках
на 04.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте