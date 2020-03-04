Лесхозы Минской области приступили к заготовке березового сока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, для полного обеспечения населения Минска и его пригорода лесхозы области будут организовать доставку и реализацию березового сока на территории Минского лесхоза в Минске (ул. Багратиона, 70) в количестве 10-15 тонн (при наличии спроса и более).

Кроме того, будет организована доставка и реализация березового сока в Боровлянском (Минский район, пос. Опытный, ул. Лесная, 15) и Колодищанском (Минский район, а.г. Колодищи, ул. Хуторская, 3) лесничествах Боровлянского спецлесхоза в количестве 10-15 тонн (при наличии спроса и более).

Цены в Минске и пригороде - 40 коп./литр; в лесничествах и районных городах - 25-30 коп./литр.

При реализации с лесосеки цена дешевле на 10-15%.

В прошлом году лесхозами заготовлено 4824 тонны сока на сумму 601 тысяча рублей.