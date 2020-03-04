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ЭКОНОМИКА РБ
РЕПЕТИТОРСТВОМ В БОБРУЙСКЕ ЗАНИМАЮТСЯ 143 ЧЕЛОВЕКА
15:42 04.03.2020
В 2019 году 143 человека занимались в Бобруйске репетиторством без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за прошлый год они заплатили в бюджет 25,6 тыс. рублей единого налога. По сравнению с 2018 годом количество репетиторов в городе увеличилось на 6 человек, поступления – на 2,5 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что к репетиторству относятся консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию.
Для занятия репетиторством гражданам необходимо до дня начала осуществления деятельности подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через Личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, который они предполагают осуществлять, формы оказания услуг, а также периода и места осуществления деятельности. При первом обращении в налоговый орган необходимо также стать на учет в качестве плательщика налогов, сборов (пошлин).
На основании представленного физическим лицом уведомления налоговым органом исчисляется единый налог, который уплачивается в бюджет не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления деятельности.
Ставка единого налога при оказании населению услуг репетиторов в г.Бобруйске установлена в размере 30 рублей за месяц.
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