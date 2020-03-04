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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ НЕДОПЛАТИЛА БОЛЕЕ 300 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
15:05 04.03.2020
Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску в ходе проверки столичной станции технического обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, должностные лица коммерческой организации не отражали в бухгалтерском учете значительную часть выручки, полученной от оказания услуг по ремонту автомобилей.
Неучтенную выручку директор и учредитель СТО делили между собой, а также направляли на выплату заработной платы «в конвертах» работникам своей фирмы.
С 2014 года по январь 2019 года станция технического обслуживания недоплатила в бюджет более 300 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.
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