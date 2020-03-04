Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску в ходе проверки столичной станции технического обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, должностные лица коммерческой организации не отражали в бухгалтерском учете значительную часть выручки, полученной от оказания услуг по ремонту автомобилей.

Неучтенную выручку директор и учредитель СТО делили между собой, а также направляли на выплату заработной платы «в конвертах» работникам своей фирмы.

С 2014 года по январь 2019 года станция технического обслуживания недоплатила в бюджет более 300 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.