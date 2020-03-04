По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в IV квартале 2019 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в Могилевской области составили 1234,3 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 164,7 рубля в месяц, из которых 901,4 рубля (77,4%) приходится на потребительские расходы2).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,7%, на покупку непродовольственных товаров – 34,3%, на оплату услуг – 24,1%.

Располагаемые ресурсы – это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – это денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на питание вне дома), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги и страховые взносы, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (вклады в банки, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).