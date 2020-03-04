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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 150 СТУДЕНТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДНЕ АТОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИНСКЕ
14:40 04.03.2020

На базе БГУ 3 марта прошел День атомных технологий — образовательно-развлекательный проект для студентов профильных вузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, День атомных технологий проходит в Минске уже пятый год подряд, проект направлен на популяризацию знаний об атомной отрасли среди студентов. В этом году мероприятие посетило более 150 студентов ведущих университетов Беларуси.

Заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец, открывая мероприятие, отметила: «Беларусь строит первую атомную станцию, но мы не новички в этой отрасли – уже несколько десятков лет работают профильные научные институты, налажено сотрудничество в сфере ядерной энергетики с Россией и другими странами, с Международным агентством по атомной энергии. Атомная отрасль не знает границ. Знания, полученные студентами в Беларуси, могут пригодиться не только в нашей стране, но будут востребованы в любой точке мира, где строятся атомные станции или исследовательские реакторы».

В этом году участники проекта получили уникальную возможность пообщаться с заместителем генерального директора, руководителем Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаилом Чудаковым.

«Для успешной реализации ядерно-энергетических программ необходимы хорошо подготовленные специалисты, - сказал Михаил Чудаков. - День атомных технологий предоставляет студентам и экспертам возможность ознакомиться с новейшими разработками в этой области и обсудить будущее ядерных технологий. Взаимодействие со студентами в рамках подобных инициатив помогает подготовить профессионалов-атомщиков завтрашнего дня».

В рамках мероприятия состоялась выставка, приуроченная к 75-летию атомной отрасли, организованная Российским центром науки и культуры в Минске. Также все желающие совершили виртуальную экскурсию по атомной станции в VR-очках, посоревновались в интеллектуальных конкурсах и «атомном» спринте.

Организатором мероприятия выступила Госкорпорация «Росатом» при поддержке Министерства энергетики и минского Информационного центра по атомной энергии.
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