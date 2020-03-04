Налоговыми органами Гомельской области в 2019 году выявлено 24 нарушения ввоза на территорию Беларуси товаров (чай, кофе, масла моторные, моющие средства и т.д.), подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, к административной ответственности привлечено 28 субъектов хозяйствования и должностных лиц, общая сумма штрафов составила 5,8 тыс. рублей.

Напомним, что за нарушение требований законодательства в сфере маркировки товаров контрольными идентификационными знаками предусмотрена административная ответственность по статье 12.35 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до десяти базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Приобретение, хранение, использование, транспортировка и реализация на территории Беларуси юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, без контрольных (идентификационных) знаков запрещено. Маркировке контрольными (идентификационными) знаками подлежат следующие товары: масло растительное, икра осетровых, консервы рыбные, соки, воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара, пиво солодовое, слабоалкогольные напитки, масло моторное, моющие средства, кофе, чай, антифризы, принтеры для вычислительных машин, вычислительные машины, мобильные телефоны, материальные носители, содержащие фонограммы и (или) аудиовизуальные произведения, мониторы, телевизоры, часы, жидкости для использования в электронных системах курения и предметы одежды из меха.