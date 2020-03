ЭКОНОМИКА РБ

РЕЗИДЕНТ ПВТ ВОШЕЛ В ТОП-10 БЫСТРОРАСТУЩИХ БИЗНЕСОВ ЕВРОПЫ

13:24 04.03.2020 Белорусский разработчик и издатель мобильных игр Gismart назван самой быстрорастущей компанией в игровой индустрии в ежегодном рейтинге Financial Times FT1000. Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации ПВТ, показав рост выручки почти на 9000%, компания заняла 6-е место в общем списке самых быстрорастущих бизнесов Европы. Всего за три года выручка Gismart увеличилась на 8,800% и достигла 70 млн долларов в 2018 году. Компания продемонстрировала стремительный рост не только в экономических показателях, но и в портфолио продуктов. Сегодня основные направления деятельности Gismart — это создание гиперказуальных и казуальных игр, паблишинг сторонних мобильных игровых продуктов, а также разработка развлекательных музыкальных приложений. Штат резидента ПВТ насчитывает 300 сотрудников в офисах Беларуси, Великобритании, Китая и Украины. “Мы собрали сильную команду, и во многом именно это позволило нам расти быстрыми темпами на протяжении нескольких лет. В минском офисе базируется наша основная команда, которая занимается непосредственно разработкой и развитием продуктов. Нам приятно, что компания с белорусскими корнями заняла одну из лидирующих позиций в международном рейтинге. В 2020 году мы продолжим активно расширять портфолио наших продуктов”, - отметил Дмитрий Липницкий, сооснователь и CEO Gismart. В портфолио Gismart уже более 20 мобильных игр, покоривших мировые топ-чарты. Общее количество их скачиваний превысило 500 миллионов. Недавно выпущенные игры Cool Goal! и Domino Smash уже успели завоевать американский и китайский рынки. Кроме мобильных игр, в портфолио Gismart есть развлекательные мобильные приложения, в том числе музыкальные. В рамках разработки последних, компания тесно сотрудничает с музыкальным бизнесом и заключила сделки c крупнейшими мировыми лейблами Universal Music Publishing Group (UMPG), Sony/ATV и Warner Chappell. Gismart сотрудничает с артистами и напрямую. Партнерская программа для музыкантов и исполнителей включает в себя возможность коллабораций с музыкантами в существующих продуктах компании, а также выпуск новых приложений и игр совместно с артистами. FT 1000 — это проект делового издания Financial Times, который ежегодно составляет список тысячи наиболее инновационных и быстроразвивающихся бизнесов Европы. В рейтинг вошли компании, достигшие самого высокого совокупного годового роста выручки за последние три года.