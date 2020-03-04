Генеральным директором мобильного оператора life:) с 1 марта 2020 года назначен Эрдал Яйла.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, он присоединился к Turkcell Group в 2003 году и занимал различные должности в компании. До прихода в ЗАО «БеСТ» работал исполняющим обязанности генерального директора и главным финансовым директором lifecell Украина.

С марта 2016 года работал первым заместителем генерального директора ЗАО «БеСТ», а с ноября 2018 года исполнял обязанности генерального директора.

Эрдал Яйла окончил Факультет экономики и административных наук университета Мармара в Стамбуле (Турция).

В 2016 году завершил обучение по программе развития эффективности управления в Wharton School (США).