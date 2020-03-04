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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ LIFE:) НАЗНАЧЕН ЭРДАЛ ЯЙЛА
12:32 04.03.2020
Генеральным директором мобильного оператора life:) с 1 марта 2020 года назначен Эрдал Яйла.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, он присоединился к Turkcell Group в 2003 году и занимал различные должности в компании. До прихода в ЗАО «БеСТ» работал исполняющим обязанности генерального директора и главным финансовым директором lifecell Украина.
С марта 2016 года работал первым заместителем генерального директора ЗАО «БеСТ», а с ноября 2018 года исполнял обязанности генерального директора.
Эрдал Яйла окончил Факультет экономики и административных наук университета Мармара в Стамбуле (Турция).
В 2016 году завершил обучение по программе развития эффективности управления в Wharton School (США).
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