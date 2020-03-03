В связи с участившимися обращениями субъектов хозяйствования и физлиц, заинтересованных в бурении на их территории (земельных участках) скважин, предназначенных для добычи поземных вод, об организациях, имеющих право на бурение скважин для добычи полезных ископаемых, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды опубликовано разъяснения.

Как сообщает министерство, разрешения (свидетельства) на право бурения скважин для добычи твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых глубиной более 20 метров выдает Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госпромнадзор).

На 28 февраля 2020 г. разрешения (свидетельства) на право бурения скважин для добычи полезных ископаемых глубиной более 20 метров получили 27 организаций.

Разрешения (свидетельства) выдаются Госпромнадзором на основании установления у субъекта хозяйствования:

в штате работников соответствующего профиля для выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) в области промышленной безопасности, для которых работа в данной организации является основным местом работы, а также документов, подтверждающих их квалификацию и проверку знаний;

на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании необходимых для осуществления заявленной деятельности инженерно-технического оснащения, производственной базы (помещения, оборудование), соответствующих обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области промышленной безопасности;

технической (технологической) документации, государственных стандартов и иных технических нормативных правовых актов, содержащих требования промышленной безопасности к выполнению отдельных видов работ (оказанию отдельных видов услуг), которые планирует выполнять (оказывать) субъект промышленной безопасности.

С более подробной информацией о выданных разрешениях (свидетельствах) можно ознакомиться на сайте Госпромнадзора по ссылке.