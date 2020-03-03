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ЭКОНОМИКА РБ
В МОЛОДЕЧНЕНСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЯХ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ВОДОГРЕЙНОГО ЭЛЕКТРОКОТЛА
12:07 04.03.2020
В филиале «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» реализуются 2 пусковых комплекса по установке водогрейного электрокотла на Молодечненской мини-ТЭЦ.
Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», реализация проекта входит в перечень мероприятий по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы.
В рамках проекта планируется установка электрического котла для подогрева сетевой воды мощностью 40 МВт со вспомогательным оборудованием в целях разгрузки теплофикационных турбин по электрической мощности ниже теплового графика в ночное время суток.
Генподрядчик по первому пусковому комплексу - установке электрокотла - выступает ОАО «Белэлектромонтажналадка».
В настоящее время осуществляется строительство здания для электрокотла с насосной станцией.
Система аккумуляции тепла предусматривает установку бака-аккумулятора тепла рабочим объемом 5 тыс. м3 и насосной станции для зарядки и разрядки бака-аккумулятора. Система предназначена для запаса тепловой энергии в виде горячей воды в периоды избытка тепловой мощности теплоисточника и выдачи тепловой энергии в периоды ее пикового потребления.
Аппаратная часть автоматизированной системы управления технологическими процессами должна быть реализована на линейке контроллеров, которые будут установлены в автоматизированной системе управления электрокотла.
ОАО «Электроцентрмонтаж» является генеральным подрядчиком по второму пусковому комплексу, в рамках которого будет построена подстанция ПС 110 кВ «Котельная».
На данный момент ведутся работы по строительству распределительного пункта 10/6 кВ и сооружению подстанции 110 кВ «Котельная» с организацией открытого распределительного устройства 110 кВ по схеме «два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий». Существующая подстанция 35/6 кВ «Котельная» будет демонтирована.
В ходе реализации объекта будет осуществлено строительство двух ответвлений от двухцепной воздушной линии 110 кВ протяженностью по 0,15 км. Также проектом предусмотрено строительство двух кабельных линий 10 кВ.
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