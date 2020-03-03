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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОЙДЕТ 4 МАРТА
11:16 04.03.2020

Общее собрание членов Ассоциации оценочных организаций пройдет 4 марта в Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе мероприятия его участники заслушают отчет Правления Ассоциации о проделанной за год работе и утвердят план работы на 2020 год.

В настоящее время Ассоциация оценочных организаций объединяет в своих рядах 22 белорусские организации различной формы собственности, осуществляющие оценочную деятельность. Согласно представленным членами Ассоциации сведениям, объем оказанных ими услуг в сфере оценочной деятельности в 2019 году составил немногим меньше, чем 50 % от общего объема рынка в данной сфере. В организациях – членах Ассоциации работают более 40% всех аттестованных оценщиков, что еще раз подтверждает статус АОО как действительно крупнейшего в Беларуси объединения исполнителей оценки.

Ассоциация расширяет круг своего международного партнерства. В прошлом году АОО был подписан Договор о сотрудничестве с профессиональным сообществом оценщиков Таджикистана. Кроме того, в рамках проводимых организацией мероприятий, в прошлом году в Минске были подписаны Договоры о сотрудничестве между объединениями оценщиков Армении и Таджикистана, а также Таджикистана и Казахстана.

Среди вопросов, предлагаемых к обсуждению сегодня, будут предложения членов Ассоциации в отношении возможных направлений развития сферы в целом, необходимости расширения и дальнейшего развития рынка услуг по независимой оценке, борьбы с негативными явлениями, такими как демпинг, который приводит к невозможности платить достойную заработную плату оценщикам, в подготовку которых вложены большие ресурсы, и другие вопросы.

В общем собрании членов Ассоциации оценочных организаций примут участие представители регулятора оценочной деятельности – Государственного комитета по имуществу, представители бизнес-сферы оценочной деятельности.
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