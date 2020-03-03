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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНУ СЕМЬЮ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ПРИХОДИЛОСЬ 1331,3 РУБЛЯ В МЕСЯЦ
11:09 04.03.2020

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в IV квартале 2019 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в Гомельской области составили 1331,3 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 251,7 рубля в месяц, из которых 985,4 рубля (78,7%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 35,5%, на покупку непродовольственных товаров – 38,9%, на оплату услуг – 22,6%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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