Очередное правонарушение в сфере оборота контрафакта пресекли полицейские Кемерово совместно с представителями службы безопасности ООО «БЕЛАЗ-24».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», в одном из складских помещений, принадлежащем кемеровской компании, были обнаружены запасные части для карьерной техники БЕЛАЗ, имеющие выраженные признаки контрафактности.

Осмотр этих деталей после изъятия, проведенный с участием представителя завода-изготовителя, подтвердил: запчасти для самосвалов уже находились прежде в употреблении, имеют сильную изношенность. Однако некоторое время назад они прошли процесс восстановления в условиях кустарного производства с использованием низкокачественных материалов и предназначались для реализации потребителям под видом новых.

Выяснилось, что кемеровские предприниматели занимались незаконной скупкой и дальнейшей перепродажей контрафактных запчастей для белорусской спецтехники уже некоторое время. Тем самым они не только вводили в заблуждение своих покупателей, но и ставили под угрозу безопасность работы на кузбасских горнодобывающих предприятиях. Восстановленные запасные части к самосвалам «БЕЛАЗ» уже не имеют необходимого запаса прочности, их установка на технику ведет к серьезным проблемам. Причем последствия могут быть самыми разными: от поломок и вынужденного простоя техники до производственных аварий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье людей. Исключить такие сбои возможно, используя лишь оригинальные запасные части, комплектующие и смазочные материалы для самосвалов «БЕЛАЗ». Приобрести оригинальную продукцию завода-изготовителя можно у официального представителя в регионе ООО «БЕЛАЗ- 24».

Предприятие «БЕЛАЗ-24» тесно взаимодействует с правоохранительными органами Кемеровской области, благодаря этому выявлять контрафактные схемы удается оперативно и своевременно.

«ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ООО «БЕЛАЗ-24» всегда готовы принять участие в осуществлении входного контроля качества реализуемых неофициальными поставщиками запасных частей «БЕЛАЗ» по запросу участников рынка», - отметили в пресс-службе белорусского предприятия.