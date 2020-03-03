Министерство труда и социальной защиты продолжает мониторинг начисления заработной платы работников бюджетных организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, по вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций в Минтруда и соцзащиты организованы специальные прямые телефонные линии: в рабочие дни – 306-41-81 (с 9.00 до 18.00); по субботам: 7 марта – 306-37-94 (с 9.00 до 12.00), 14 марта – 309-93-00 (с 9.00 до 12.00), 21 марта – 306-37-80 (с 11.00 до 14.00), а также инфолиния – 309-93-09 (с 9.00 до 10.30) в рабочие дни и электронная почта – .

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительных разъяснений как работникам бюджетных организаций, так и бухгалтерским службам, нужно обращаться в Министерство труда и социальной защиты либо профильные ведомства: министерства здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма.

В профильных министерствах также работают прямые телефонные линии.