В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минздрава, 3 марта еще один из тестов, которые были сделаны гражданину Беларуси, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса.

Таким образом подтверждено 4 случая инфицирования. Еще 2 теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования рекомендованными ВОЗ.

«Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно. Все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса», - отметили в министерстве.

Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, в Минздраве делают вывод, что пациенты были изолированы еще до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них.

Всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тыс. тестов.