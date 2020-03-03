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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКИ УСН В ЯНВАРЕ ЗАПЛАТИЛИ 21,2 МЛН РУБЛЕЙ
18:15 03.03.2020
На 1 февраля 2020 года в Могилевской области упрощенную систему налогообложения (УСН) применяют 22 934 плательщика (56,6% от общего количества субъектов хозяйствования), из них – 16 874 индивидуальные предприниматели, 6 060 – организации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в бюджет Могилевской области данные субъекты хозяйствования заплатили 21,2 млн рублей налогов и иных платежей. Доля указанных поступлений в бюджете области составила 15,3%.
УСН относится к особым режимам налогообложения, которые направлены на упрощение ведения учета и составления налоговой отчетности. Сама по себе УСН не предоставляет каких-либо налоговых льгот, но позволяет субъектам малого предпринимательства с небольшим оборотом и штатом перечислять платежи в бюджет достаточно просто.
Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.
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