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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР ПО IP-ТЕЛЕФОНИИ» ОТКРЫЛСЯ В БГАС
18:11 03.03.2020
Информационно-обучающий центр по IP-телефонии» открылся 2 марта в Белорусской государственной академии связи (БГАС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, информационно-обучающий центр создан в рамках Региональной инициативы МСЭ по созданию открытого цифрового общества и обеспечения инклюзивного, справедливого, качественного и безопасного образования в области ИКТ.
Целью совместного проекта МСЭ/БГАС являлось создание информационно-обучающего центра, где можно будет пройти соответствующее обучение, а также получить помощь по современным техническим решениям, действующим нормативно-правовым актам в области внедрения и эксплуатации IP-телефонии.
Ожидается, что информационно-обучающий центр станет централизованным местом, где любая организация в Беларуси сможет получить квалифицированную помощь и обучение по внедрению решений IP-телефонии. Планируется, что в центре будут проходить обучение студенты академии, а также ежегодно до 200 специалистов из Беларуси и стран СНГ.
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