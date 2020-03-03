Информационно-обучающий центр по IP-телефонии» открылся 2 марта в Белорусской государственной академии связи (БГАС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, информационно-обучающий центр создан в рамках Региональной инициативы МСЭ по созданию открытого цифрового общества и обеспечения инклюзивного, справедливого, качественного и безопасного образования в области ИКТ.

Целью совместного проекта МСЭ/БГАС являлось создание информационно-обучающего центра, где можно будет пройти соответствующее обучение, а также получить помощь по современным техническим решениям, действующим нормативно-правовым актам в области внедрения и эксплуатации IP-телефонии.

Ожидается, что информационно-обучающий центр станет централизованным местом, где любая организация в Беларуси сможет получить квалифицированную помощь и обучение по внедрению решений IP-телефонии. Планируется, что в центре будут проходить обучение студенты академии, а также ежегодно до 200 специалистов из Беларуси и стран СНГ.