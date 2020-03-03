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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В ЕАЭС БОЛЕЕ 100 ТЫС. РОЗ
18:07 03.03.2020
Незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза цветочной продукции, следовавшей через белорусско-литовскую границу, пресекли гродненские таможенники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при проверке в пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка», «Каменный Лог» и «Привалка» установлено, что фактически перемещалось больше живых цветов, нежели заявлено в товаросопроводительных документах, в том числе с заниженной их стоимостью. Общее количество такого товара составило более 100 тыс. роз.
По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начато 11 административных процессов в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Незаконно перемещаемые цветы не подлежат конфискации.
Государственный таможенный комитет напоминает о необходимости не только достоверного декларирования цветочной продукции, но и обязательном представлении на нее фитосанитарных сертификатов.
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