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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 6 МАРТА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО СВОЕВРЕМЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
17:41 03.03.2020
Заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области Елена Коваленок 6 марта 2020 г. проведет «прямую телефонную линию» с жителями региона по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, прямая телефонная линия состоится с 10.00 до 11.00 по телефону в Гомеле 23-83-78.
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