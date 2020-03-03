ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 6 МАРТА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО СВОЕВРЕМЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

17:41 03.03.2020 Заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области Елена Коваленок 6 марта 2020 г. проведет «прямую телефонную линию» с жителями региона по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, прямая телефонная линия состоится с 10.00 до 11.00 по телефону в Гомеле 23-83-78.