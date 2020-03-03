Комитет «Гомельоблимущество» предлагает потенциальным покупателям инвестировать в коммерческую недвижимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, к продаже предложены изолированные помещения, капитальные строения торгового, производственного и транспортного назначения, расположенные в областном центре. Торги назначены на 17 марта 2020 года и пройдут на электронной торговой площадке «Единая Система Электронных торгов».

По информации комитета «Гомельоблимущество», площадь объектов недвижимости, выставляемых на торги, составляет от 6 тыс. кв. м до 154 кв. м. Среди них комплексы капитальных строений по ул. Могилевская, 19б и по ул. Советская 162.

Более подробную информацию по вопросам участия в электронных торгах и приобретения имущества на электронной торговой площадке можно получить на сайте «Единая система электронных торгов», а также по телефону: + 375 (44) 739-06-09.