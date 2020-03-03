|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
17:23 03.03.2020
Комитет «Гомельоблимущество» предлагает потенциальным покупателям инвестировать в коммерческую недвижимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, к продаже предложены изолированные помещения, капитальные строения торгового, производственного и транспортного назначения, расположенные в областном центре. Торги назначены на 17 марта 2020 года и пройдут на электронной торговой площадке «Единая Система Электронных торгов».
По информации комитета «Гомельоблимущество», площадь объектов недвижимости, выставляемых на торги, составляет от 6 тыс. кв. м до 154 кв. м. Среди них комплексы капитальных строений по ул. Могилевская, 19б и по ул. Советская 162.
Более подробную информацию по вопросам участия в электронных торгах и приобретения имущества на электронной торговой площадке можно получить на сайте «Единая система электронных торгов», а также по телефону: + 375 (44) 739-06-09.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2020
Курсы в банках
на 03.03.2020
Конвертация в банках
на 03.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте