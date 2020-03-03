Минск и другие белорусские города переходят на сверхподъемные мусоровозы МАЗ, которые способны «переваривать» за раз около 8,3 тонны отходов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод», машина-муравей повысит качество сбора мусора и снизит эксплуатационные расходы коммунальников.

МАЗ-590425 относится к продвинутым мусоровозам. В отличие от аналогов, он более маневренный и грузоподъемный: способен за раз загрузить, уплотнить и вывезти на полигон около 8,3 тонны отходов.

«Проблеме сбора и переработки мусора уделяется большое внимание в Беларуси. И ключевую роль в этом играют поставки для коммунальных хозяйств новых машин от Минского автозавода, таких как МАЗ-590425. Мы собрали вместе основные технические ноу-хау и адаптировали их под потребности белорусских городов. Больше 8 лет мы выпускаем одни из лучших мусоровозов в Беларуси», - подчеркнули в управлении продаж спецтехники МАЗ.

Мусоровоз вмещает 17 куб. м бытовых отходов, еще 1,8 «кубометра» берет на себя загрузочная емкость заднего борта. Грузоподъемность машины составляет 7,5 тонны, а с опрокидывателем — и вовсе 8,3. В результате полная масса автомобиля достигает 20,5 тонны: на задний мост приходится 13 000 кг, а на переднюю ось — 7500. Кузов выполнен в форме эллипса без дополнительных усилительных ребер.

Спецмашина может извлекать мусор из контейнера любой формы и размера. После загрузки специальный механизм его прессует под высоким давлением: если в «желудке» окажется стул или табуретка, его просто раздробит на мелкие части. Подъемник можно запускать разными способами — продумано полуавтоматическое и ручное управление.

В «стальном муравье» используется надежное шасси МАЗ. Его приводит в действие 270-сильный двигатель Weichai класса Евро-5, который работает в паре с 9-ступенчатой коробкой передач от ZF. Топливный бак вмещает 300 литров.

Спецмашины оборудуют малой или большой кабиной — на 2 или 3 места соответственно. Внутри ставка сделана на комфорт и эргономичность: установлены удобные сиденья, кондиционер, магнитола и камера заднего вида. Выгружать мусор на полигоне можно автоматически прямо из кабины.

Серийное производство МАЗ-590425 налажено в Могилеве. Выпускают машины на «Могилевтрансмаше», входящем в холдинг «БЕЛАВТОМАЗ». Красят и изготавливают мусоровозы под ключ в фирменном стиле заказчика, так что зеленый цвет, скорее, в качестве примера.

«Интерес к новому мусоровозу огромный. Коммунальные организации всегда стремятся экономить время и деньги, так вот, новый мусоровоз позволяет беречь одно и другое: делает меньше кругов и бережет горючее. Не говоря уже о том, что помогает осуществлять сбор мусора по мировым стандартам», - пояснили специалисты управления продаж.

В целом МАЗ производит мусоровозы более 8 лет. За это время автофлагман поставил белорусским коммунальникам более 500 спецмашин различных моделей. В производственной линейке есть мусоровозы с объемами кузова от 6 до 24 куб. м, которые по соотношению цены и качества считаются одними из лучших в Беларуси.