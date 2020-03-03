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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛИ РЯДА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В МАРТЕ ПРОВЕДУТ В СОВМИНЕ ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН
16:54 03.03.2020
Руководители министерств и ведомств проведут в Совете министров в марте личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, 6 марта прием проведет министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.
На 11 марта запланирован прием министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, на 13 марта – министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка, на 18 марта – министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, на 20 марта – министра иностранных дел Владимира Макея.
Министр финансов Максим Ермолович встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 25 марта, председатель Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов – 27 марта.
Прием проводится с 10.00 (ул.Советская, 9, комната 103), контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.
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