Для обеспечения транспортного обслуживания ул. Курсанта Гвишиани с 6 марта изменятся трассы нескольких автобусных маршрутов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», автобусы маршрутов № 139, 1455-ТК от ул. Почтовой до ул. Пономарева будут следовать с объездом квартала по ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская, ул. Курсанта Гвишиани и далее по действующим маршрутам.

Автобусы маршрута № 153 (в утренние часы «пик» в направлении ст.м. «Уручье»), маршрута № 153Д (в вечерние часы «пик» в направлении о.п. «Танковая») буду следовать от ул. Рогачевская до ул. Стариновской по ул. Курсанта Гвишиани, ул. Героев 120-й дивизии.

Кроме того, в соответствии с проектом реконструкции улично-дорожной сети предусмотрен временный перенос остановочного пункта «Дом офицеров» с ул. Героев 120-й дивизии на ул. Пономарева для всех маршрутов, следующих в направлении ул. Стариновская.