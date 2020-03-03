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ЭКОНОМИКА РБ
С 6 МАРТА В МИНСКЕ ПО УЛИЦЕ КУРСАНТА ГВИШИАНИ ПОЙДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
16:50 03.03.2020
Для обеспечения транспортного обслуживания ул. Курсанта Гвишиани с 6 марта изменятся трассы нескольких автобусных маршрутов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», автобусы маршрутов № 139, 1455-ТК от ул. Почтовой до ул. Пономарева будут следовать с объездом квартала по ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская, ул. Курсанта Гвишиани и далее по действующим маршрутам.
Автобусы маршрута № 153 (в утренние часы «пик» в направлении ст.м. «Уручье»), маршрута № 153Д (в вечерние часы «пик» в направлении о.п. «Танковая») буду следовать от ул. Рогачевская до ул. Стариновской по ул. Курсанта Гвишиани, ул. Героев 120-й дивизии.
Кроме того, в соответствии с проектом реконструкции улично-дорожной сети предусмотрен временный перенос остановочного пункта «Дом офицеров» с ул. Героев 120-й дивизии на ул. Пономарева для всех маршрутов, следующих в направлении ул. Стариновская.
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