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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОТРАБОТАТЬ ЛОГИСТИКУ ДОСТАВКИ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ
16:42 03.03.2020
Александр Лукашенко потребовал отработать логистику доставки нефти в Беларусь. Требование прозвучало 3 марта на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу.
По его словам, вопрос логистики следует отрабатывать не менее интенсивно, чем поиск новых поставщиков нефти. И одними лишь договорами на транспортировку нефти его не решить, уверен он.
"Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями - собственниками сырья", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Пора окончательно принять тот факт, что в энергетических вопросах следует рассчитывать только на себя, а в критический момент даже ближайший партнер будет руководствоваться лишь логикой собственных интересов", - добавил он.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть два крупных и развитых предприятия по переработке нефти: заводы в Новополоцке и Мозыре, выпускающие качественную и конкурентоспособную продукцию, которая востребована на внешних рынках. С учетом их расположения он напомнил о задаче по диверсификации поставок и возможных маршрутах. Один из них - через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды, второй - через порты на Балтике.
"Рынок есть, хороший рынок, близкие рынки. Но нужна логистика. Мы также за последние месяцы многое проработали по поставкам нефти. Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портом Балтики и из Одессы. Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться", - заявил он.
В плане поставок с балтийского направления Лукашенко уверен в возможности решить вопрос с улучшением логистики, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом.
"Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам", - сказал он.
Лукашенко также напомнил, что были очень серьезные заявления и намерения со стороны США.
"С госсекретарем я на эту тему говорил - помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти, - сказал Александр Лукашенко. - В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки".
"Поэтому надо просто шевелиться", - подчеркнул Лукашенко.
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