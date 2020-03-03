В январе-феврале 2020 года граждане Витебской области представили 957 налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, из них 678, или 70,1% от общего количества деклараций, представлены в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Для получения доступа к личному кабинету плательщика необходимо с личным паспортом посетить любую налоговую инспекцию и получить идентификационный код и пароль.

С целью экономии времени возможно предварительно заполнить заявку на портале.