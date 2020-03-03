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ЭКОНОМИКА РБ
ФИЗЛИЦА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ПОЧТИ ТЫСЯЧУ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
16:35 03.03.2020
В январе-феврале 2020 года граждане Витебской области представили 957 налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, из них 678, или 70,1% от общего количества деклараций, представлены в электронном виде через личный кабинет плательщика.
Для получения доступа к личному кабинету плательщика необходимо с личным паспортом посетить любую налоговую инспекцию и получить идентификационный код и пароль.
С целью экономии времени возможно предварительно заполнить заявку на портале.
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