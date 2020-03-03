ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.03.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПАРТИЯ ИЗ 25 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАЗ ОТПРАВЛЕНА В КАЗАХСТАН
16:04 03.03.2020

Минский автомобильный завод совместно с ООО «ПОЖСНАБ» 3 марта отправил партию из 25 аварийно-спасательных автомобилей в Казахстан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, техника на шасси МАЗ, предназначенная для использования Комитетом по чрезвычайным ситуациям Казахстана, отправилась на восток из белорусского города Борисова.

До конца года в Казахстан будет поставлена 31 единица аварийно-спасательной техники на базе шасси МАЗ.

Данный проект реализуется при поддержке ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» и ОАО «Минский автомобильный завод».

Компания ООО «ПОЖСНАБ», корпоративный партнер Минского автомобильного завода, успешно осуществляет свою деятельность с 2002 года и является крупнейшим производителем специальной и пожарной техники на территории стран СНГ.

Предприятие реализует технику на базе шасси МАЗ во многие страны СНГ и дальнего зарубежья.

Одним из стратегических направлений компании является изготовление спецтехники со сдвоенной опрокидывающейся кабиной из усиленного волокнистого стеклопластика. Главным преимуществом данного материала является 100% стойкость к агрессивным жидкостям, в том числе пенообразователю и к морской воде, а также уменьшение веса и отсутствие коррозии.

Помимо аварийно-спасательной и пожарной автотехники, ООО «ПОЖСНАБ» производит на базе шасси МАЗ пожарную автолестницу АЛ-32, не имеющую аналогов в странах СНГ. Пакет стрел изготавливается из специальных высокопрочных сталей стандартов EN, а сама конструкция позволяет подавать воду на высоту 32 м при обороте стрелы на 360°.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2020
валюта курс
EUR 2.4867
USD 2.2353
RUB 3.3674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4867 +0.0164
USD 2.2353 +0.0011
RUB 3.3674 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4860 2.4890
USD 2.2360 2.2400
RUB 3.3630 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1130
EUR/RUB 73.7000 74.0000
USD/RUB 66.3000 66.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте