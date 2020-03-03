Минский автомобильный завод совместно с ООО «ПОЖСНАБ» 3 марта отправил партию из 25 аварийно-спасательных автомобилей в Казахстан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, техника на шасси МАЗ, предназначенная для использования Комитетом по чрезвычайным ситуациям Казахстана, отправилась на восток из белорусского города Борисова.

До конца года в Казахстан будет поставлена 31 единица аварийно-спасательной техники на базе шасси МАЗ.

Данный проект реализуется при поддержке ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» и ОАО «Минский автомобильный завод».

Компания ООО «ПОЖСНАБ», корпоративный партнер Минского автомобильного завода, успешно осуществляет свою деятельность с 2002 года и является крупнейшим производителем специальной и пожарной техники на территории стран СНГ.

Предприятие реализует технику на базе шасси МАЗ во многие страны СНГ и дальнего зарубежья.

Одним из стратегических направлений компании является изготовление спецтехники со сдвоенной опрокидывающейся кабиной из усиленного волокнистого стеклопластика. Главным преимуществом данного материала является 100% стойкость к агрессивным жидкостям, в том числе пенообразователю и к морской воде, а также уменьшение веса и отсутствие коррозии.

Помимо аварийно-спасательной и пожарной автотехники, ООО «ПОЖСНАБ» производит на базе шасси МАЗ пожарную автолестницу АЛ-32, не имеющую аналогов в странах СНГ. Пакет стрел изготавливается из специальных высокопрочных сталей стандартов EN, а сама конструкция позволяет подавать воду на высоту 32 м при обороте стрелы на 360°.