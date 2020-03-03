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ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС «100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ» ВОВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ГКНТ
15:55 03.03.2020
Конкурс «100 идей для Беларуси» вовлекает молодежь в инновационную деятельность, в том числе для решения задач социально-экономического развития страны. Об этом заявил сегодня на церемонии открытия финала республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.
«Опыт ежегодного проведения конкурса показал, что нам не только удалось объединить молодежь и активизировать ее научную и инновационную деятельность, но и создать своеобразную «копилку» конкретных идей и перспективных научно-технических молодежных разработок, которые могут принести пользу как стране в целом, так и отдельной отрасли хозяйства, коллективу предприятия или населенному пункту», – сказал он.
Александр Шумилин также сообщил, что победители молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» могут получить средства для разработки бизнес-планов своих проектов и участвовать в Республиканском конкурсе инновационных проектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс проводится с 2010 года и является, по сути, главным конкурсом страны по выявлению и продвижению молодых, талантливых, перспективных специалистов. За 10 лет совет конкурса рассмотрел более 1200 проектов.
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