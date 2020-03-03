ОАО «ЦБК-Консалт» (производитель обоев) получило международный сертификат FSC.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», наличие сертификата FSC сыграет положительную роль в расширении рынков сбыта и наращивании объемов продаж. Маркировка FSC означает, что продукция, выпускаемая предприятием, а также используемые для ее производства сырье и материалы имеют легальное происхождение и получены из ответственно управляемых лесов.

Теперь маркировку FSC предприятие будет наносить на все производимые обои, а также на иную продукцию, которую реализует на рынке. Это бумага-основа для обоев, оберточная и упаковочная бумага, облицовочный картон, бумага для гофрирования. Сертификат FSC также подтверждает использование в производстве сертифицированной целлюлозы.

Сертификат действителен со 2 марта 2020 года по 1 марта 2025 года. Далее по процедуре возможно его продление.

Сертификация по схеме FSC — единственная в своем роде глобальная система, предусматривающая оценку лесохозяйственных мероприятий. Сертифицированная древесина отслеживается от лесосеки до перерабатывающего предприятия и далее до потребителя. Маркировка FSC гарантирует потребителю легальное происхождение древесины и продукции из нее, а также то, что продукция происходит из ответственно управляемых лесов.

FSC — Forest Stewardship Council (Лесной попечительский совет) - это международная некоммерческая организация, основной целью которой является содействие экологически ответственному, социально ориентированному и экономически устойчивому лесопользованию и управлению мировыми лесными ресурсами.

Напомним, ранее, в декабре 2019 года сертификат FSC получила Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» холдинга «Белорусские обои».

ОАО «ЦБК-Консалт» входит в состав холдинга «Белорусские обои». Имеет две производственные площадки - в Минске и Гомеле. Производит широкий ассортимент обоев на бумажной и флизелиновой основе. Продукция поставляется на рынки 13 стран. В 2019 году предприятие экспортровало обоев на 6,5 млн долларов.