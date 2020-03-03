|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
15:13 03.03.2020
Платежи негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе 2020 года составили 65,0%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, данными плательщиками за январь 2020 года уплачено в бюджет 278,5 млн. рублей налогов и платежей, из них организациями – 257,6 млн. рублей, или 92,5%, индивидуальными предпринимателями – 20,9 млн. рублей, или 7,5%.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления вышеуказанных субъектов в текущих ценах увеличились на 7,0%, или на 18,1 млн. рублей.
Поступления на одну негосударственную организацию в январе 2020 года составили 8,8 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 0,5 тыс. рублей.
Упрощенную систему налогообложения предпочли около 14 тысяч негосударственных организаций и более 27 тысяч индивидуальных предпринимателей. Такими плательщиками за январь 2020 года уплачено в бюджет 45,8 млн. рублей налогов и платежей, в том числе организациями – 30,7 млн. рублей, индивидуальными предпринимателями – 15,1 млн. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2020
Курсы в банках
на 03.03.2020
Конвертация в банках
на 03.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте