Платежи негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе 2020 года составили 65,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, данными плательщиками за январь 2020 года уплачено в бюджет 278,5 млн. рублей налогов и платежей, из них организациями – 257,6 млн. рублей, или 92,5%, индивидуальными предпринимателями – 20,9 млн. рублей, или 7,5%.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления вышеуказанных субъектов в текущих ценах увеличились на 7,0%, или на 18,1 млн. рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе 2020 года составили 8,8 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 0,5 тыс. рублей.

Упрощенную систему налогообложения предпочли около 14 тысяч негосударственных организаций и более 27 тысяч индивидуальных предпринимателей. Такими плательщиками за январь 2020 года уплачено в бюджет 45,8 млн. рублей налогов и платежей, в том числе организациями – 30,7 млн. рублей, индивидуальными предпринимателями – 15,1 млн. рублей.