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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОГРАММЕ НА ОЧЕРЕДНУЮ ПЯТИЛЕТКУ БУДЕТ СФОРМИРОВАН КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН, КАК СНИЗИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ВВП ОТ ПОСТАВОК НЕФТИ
14:55 03.03.2020

Немотивированные действия в сфере поставок нефти негативно влияют на валовой внутренний продукт и доходы бюджета, хотя задача диверсификации источников экономического роста стоит перед правительством уже не один год. Об этом заявил Александр Лукашенко 3 марта на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу.

"Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП", - обозначил задачу Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

С другой стороны, считает он, сложившаяся ситуация оказалась даже в чем-то полезной.

"Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть - не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что, как сообщает сама российская сторона, ее поставки нефти в Китай сократились на треть.

"Не только в Китай. Нефть сегодня мгновенно дешевеет. И в такой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. Не только в России, но и с альтернативными", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь при этом не ставит вопрос так, что не будет покупать российскую нефть.

"Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам", - отметил Лукашенко.

Он попросил участников совещания доложить, какие результаты уже достигнуты в этом направлении и какие есть перспективы.
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