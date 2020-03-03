Резиденты СЭЗ «Могилев» экспортировали в 2019 году товаров на более 1 млрд долларов сумму 1081,7 млн долларов США, что что составляет 18,9% от объема экспорта резидентов свободных экономических зон Беларуси.

Как сообщает сайт СЭЗ, производимые резидентами СЭЗ «Могилев» товары экспортировались в 92 страны мира.

В 2019 году резидентами СЭЗ «Могилев» привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в сумме 78,7 млн долларов США, что составляет 39,3% от объема привлечённых прямых иностранных инвестиций на чистой основе резидентами свободных экономических зон республики.