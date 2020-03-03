|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ БРЕСТСКОГО ЧУЛОЧНОГО КОМБИНАТА ОБСУДЯТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ НА 2020 ГОД
14:24 03.03.2020
Акционеры ОАО «Брестский чулочный комбинат» 31 марта 2020 года обсудят на собрании порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов на 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в повестке дня также обсуждение итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
Акционеры заслушают отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества о проделанной работе в 2019 году, утвердят годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях (убытках) общества за 2019 год.
Кроме того, планируется утвердить порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2019 год.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2020
Курсы в банках
на 03.03.2020
Конвертация в банках
на 03.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте