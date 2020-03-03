Акционеры ОАО «Брестский чулочный комбинат» 31 марта 2020 года обсудят на собрании порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в повестке дня также обсуждение итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

Акционеры заслушают отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества о проделанной работе в 2019 году, утвердят годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях (убытках) общества за 2019 год.

Кроме того, планируется утвердить порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2019 год.