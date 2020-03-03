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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНУ СЕМЬЮ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ПРИХОДИЛОСЬ 1342,0 РУБЛЯ В МЕСЯЦ
13:53 03.03.2020
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в IV квартале 2019 года, располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в Брестской области составили 1342,0 рубля в месяц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1262,8 рубля в месяц, из которых 982,8 рубля (77,8%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 35,3%, на покупку непродовольственных товаров – 38,7%, на оплату услуг – 23,3%.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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