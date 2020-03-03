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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД 4 МАРТА ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
13:42 03.03.2020
4 марта заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов с 8:00 до 13:00 проведет личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, предварительная запись на прием осуществляется до 15:00 3 марта 2020 года по телефону +375 (17) 225-40-09.
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