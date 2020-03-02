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ЭКОНОМИКА РБ
НПЗ БЕЛАРУСИ ВЫНУЖДЕНЫ РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕННОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
13:04 03.03.2020
С конца декабря прошлого года НПЗ Беларуси вынуждены работать в условиях сниженной загрузки производственных мощностей. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас в начале совещания по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу.
"Объем переработки нефти в январе-феврале 2020 года составил 1 млн 850 тыс. т нефти, "Нафтан" - 892 тыс. т, Мозырский НПЗ - 962 тыс. т", - сказал Румас, которого цитирует пресс-служба президента.
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