Вопросы работы в Беларуси в области достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) рассмотрены на круглом столе, который прошел 2 марта 2020 г. в Министерстве иностранных дел с участием руководства МИД.

В своем выступлении на открытии круглого стола министр иностранных дел Владимир Макей подчеркнул важность сохранения преемственности в работе по достижению Целей устойчивого развития на национальном уровне. Отметил, что опыт деятельности на этом направлении подтвердил верность решения о возложении функций Национального координатора на парламентария высокого уровня, что позволило расширить круг участников взаимодействия в сфере устойчивого развития.

В ходе последовавшей дискуссии были затронуты перспективы совместной деятельности национальных и зарубежных партнеров в контексте выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Обсуждены вопросы координации национальных усилий, международного сотрудничества, разработки совместных с ООН программных документов по тематике устойчивого развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко, назначенный 13 февраля 2020 г. Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, и Марианна Щеткина, ранее занимавшая эту должность. В круглом столе участвовали постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и руководители представительств Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси.