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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ РАБОТЫ В БЕЛАРУСИ В ОБЛАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР РАССМОТРЕНЫ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В МИНСКЕ
12:58 03.03.2020
Вопросы работы в Беларуси в области достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) рассмотрены на круглом столе, который прошел 2 марта 2020 г. в Министерстве иностранных дел с участием руководства МИД.
В своем выступлении на открытии круглого стола министр иностранных дел Владимир Макей подчеркнул важность сохранения преемственности в работе по достижению Целей устойчивого развития на национальном уровне. Отметил, что опыт деятельности на этом направлении подтвердил верность решения о возложении функций Национального координатора на парламентария высокого уровня, что позволило расширить круг участников взаимодействия в сфере устойчивого развития.
В ходе последовавшей дискуссии были затронуты перспективы совместной деятельности национальных и зарубежных партнеров в контексте выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Обсуждены вопросы координации национальных усилий, международного сотрудничества, разработки совместных с ООН программных документов по тематике устойчивого развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко, назначенный 13 февраля 2020 г. Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, и Марианна Щеткина, ранее занимавшая эту должность. В круглом столе участвовали постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и руководители представительств Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси.
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