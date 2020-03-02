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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО АКТУАЛИЗИРОВАЛ ЗАДАЧИ ПО ПОИСКУ НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ НЕФТИ
12:50 03.03.2020

Александр Лукашенко актуализировал задачи по поиску новых поставщиков нефти. Соответствующее заявление он сделал 3 марта на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу.

Он отметил, что на протяжении последнего столетия углеводороды были и остаются одним из ключевых факторов в мировых экономических и политических отношениях.

"Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений".

По его словам, в настоящий момент страна недополучает около 1 млн тонн сырья ежемесячно.

"И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам", - заметил Лукашенко.

Он отметил, что именно на нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и иных предприятий.
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