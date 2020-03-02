ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БЕЛАРУСИ ЮРИЙ НАЗАРОВ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

12:27 03.03.2020 Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял 3 марта Александр Лукашенко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление. Это нефтехимический комплекс. "Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал Лукашенко при назначении.