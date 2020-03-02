|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БЕЛАРУСИ ЮРИЙ НАЗАРОВ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
12:27 03.03.2020
Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял 3 марта Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление. Это нефтехимический комплекс.
"Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал Лукашенко при назначении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2020
Курсы в банках
на 03.03.2020
Конвертация в банках
на 03.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте