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ЭКОНОМИКА РБ


ГРАЖДАНЕ БЕЛАРУСИ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ АГРОЭКОТУРИСТОВ В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛИ 90,5%
12:08 03.03.2020

В Беларуси продолжает развиваться внутренний туризм.

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2019 году число организованных туристов внутри страны составило 72,4 тыс. человек, экскурсантов – 1034,5 тыс. человек.

В республике услуги гостиниц и аналогичных средств размещения предоставляли 597 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них – 385 гостиниц, гостиничных и туристско-гостиничных комплексов.

В 2019 году в гостиницах и аналогичных средствах размещения проживало 2081 тыс. человек. Из числа проживающих граждане республики составили 46,4%, граждане из других государств – 53,6%, в том числе из стран СНГ – 36,3%.

На территории республики в 2019 году функционировали 492 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения, из них – 76 санаториев.

В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 869,4 тыс. человек, иностранные граждане составили 241,8 тыс. человек, или 27,8% от общего числа размещенных.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2019 году в республике осуществляли деятельность 2760 субъектов агроэкотуризма. Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2019 год, составила 514,8 тыс. человек. Граждане Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов составили 90,5%.
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