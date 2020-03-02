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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» В 2020 ГОДУ ПРОЙДЕТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
11:55 03.03.2020
Правительство Беларуси утвердило новый порядок подготовки и проведения Национального конкурса «Предприниматель года». Соответствующие изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Национального конкурса «Предприниматель года» внесены постановлением Совмина № 121 от 27 февраля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, начиная с 2020 года, Национальный конкурс «Предприниматель года» будет проводиться по пяти номинациям: к четырем прежним («Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес в сфере услуг») добавлена еще одна – «Эффективный индивидуальный бизнес».
С 2021 года предусматривается увеличение в два раза денежного вознаграждения победителям конкурса в четырех прежних номинациях (с 50 до 100 базовых величин).
В номинации «Успешный старт» теперь смогут участвовать компании, которые существуют на рынке от 2 до 4 лет (раньше было от 2 до 3 лет).
Изменения коснулись и номинации «Стабильный успех», где по традиции принимает участие любой бизнес старше 5 лет - и большой, и малый. Однако прежде существовало ограничение: не менее двух лет в своей истории, предприятие должно было действовать как малый бизнес. Теперь это ограничение снято.
Кроме того, в связи с введением новой номинации произведены корректировки, изменения и дополнения некоторых показателей деятельности участников конкурса, вносимых в заявку для участия.
Постановлением № 121 также уточнены и конкретизированы ряд терминов, компетенций и условий участия.
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