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ЭКОНОМИКА РБ
ИГОРЬ ЛЯШЕНКО ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БЕЛАРУСИ
11:33 03.03.2020
Игорь Ляшенко освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси. Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Игорь Ляшенко переходит на другую работу.
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