ЭКОНОМИКА РБ

ИГОРЬ ЛЯШЕНКО ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БЕЛАРУСИ

11:33 03.03.2020 Игорь Ляшенко освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси. Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Игорь Ляшенко переходит на другую работу.