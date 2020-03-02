Государственное предприятие «БелПСХАГИ» в 2019 году выполнило работы на 4 млн 720 тыс. рублей. Об этом сообщил директор «БелПСХАГИ» Олег Балицкий на собрании трудового коллектива предприятия.

По его словам, объем выполненных в ушедшем году работ на 19% превысил объем работ за 2018 год.

Выполненные аэрофотосъемочные работы охватывают площадь в 47627 кв. км.

В 2019 году «БелПСХАГИ» введен в эксплуатацию Георесурс данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), предприятие также вышло на пятилетний цикл его обновления.