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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛПСХАГИ» В 2019 ГОДУ ВЫПОЛНИЛО РАБОТЫ ПОЧТИ НА 5 МЛН РУБЛЕЙ
10:55 03.03.2020
Государственное предприятие «БелПСХАГИ» в 2019 году выполнило работы на 4 млн 720 тыс. рублей. Об этом сообщил директор «БелПСХАГИ» Олег Балицкий на собрании трудового коллектива предприятия.
По его словам, объем выполненных в ушедшем году работ на 19% превысил объем работ за 2018 год.
Выполненные аэрофотосъемочные работы охватывают площадь в 47627 кв. км.
В 2019 году «БелПСХАГИ» введен в эксплуатацию Георесурс данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), предприятие также вышло на пятилетний цикл его обновления.
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