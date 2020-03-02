ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

10:41 03.03.2020 Министерство финансов утвердило цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 29 февраля 2020 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – 111,46 рубля, серебро - 1,18 рубля, платина – 60,33 рубля; палладий – 188,08 рубля; родий – 743,97 рубля, рутений - 17,50 рубля; иридий – 103,94 рубля и осмий – 27,44 рубля. Цены приведены за 1 грамм металла.