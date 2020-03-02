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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ УТВЕРДИЛО ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ГРАФИК БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
09:57 03.03.2020
Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру утвердило ежеквартальный график проведения Единых информационных дней бесплатных консультаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, первая консультация в 2020 году пройдет 10 марта.
Квалифицированные специалисты агентства и заинтересованных служб Брестского райисполкома и горисполкома окажут всем желающим бесплатную консультационную помощь по вопросам технической инвентаризации, государственной регистрации, оценки, риэлтерских услуг, землеустройства и архитектуры.
Помимо 10 марта 2020 года, приемы граждан, представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках Единого дня информирования пройдут 9 июня, 8 сентября и 8 декабря 2020 года в здании агентства в Бресте (ул. Гоголя, 2В), а также во всех его филиалах и бюро. Время проведения консультаций - с 9 до 12 часов.
Кроме информационной помощи по вопросам технической инвентаризации, государственной регистрации, оценки, риэлтерских услуг, землеустройства, архитектуры, здесь можно будет получить информацию об оформлении сделок с недвижимым имуществом, а также о наиболее рациональном алгоритме действий для того или иного лица после выполнения работ по переустройству и перепланировке.
Для наиболее полного изучения вопросов обратившемуся желательно иметь при себе не только свой паспорт, но и документы на недвижимость. При желании и наличии у заявителя необходимых документов в Брестском областном агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру можно будет оперативно оформить заказ на выполнение работ.
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